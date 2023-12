Picanha brasileira é eleita o melhor prato do mundo; veja a lista

Além da carne, vatapá, escondidinho e tutu de feijão também aparecem no ranking das 100 melhores comidas do mundo

A picanha brasileira foi eleita o melhor prato do mundo em 2023. A carne, que é conhecida como “a rainha do churrasco”, aparece em primeiro lugar no ranking do guia gastronômico Taste Atlas que elege as 100 melhores comidas do mundo. A lista, feita com base nas avaliações dos usuários da plataforma, foi divulgada na última terça-feira (12).

A carne recebeu 4,8 de cinco estrelas em e ficou à frente do roti canai, pão folhado da Malásia, e phat kaphrao, prato tailandês que combina carne com frutos do mar.

Além da picanha, outros pratos brasileiros aparecem na lista das melhores comidas do mundo. O vatapá ocupa a 16ª posição (nota 4,61), o escondidinho fica com a 58ª colocação (nota 4,52) e, por fim, o tutu de feijão ficou com o 93º lugar (nota 4,49).

De acordo com o Taste Atlas, o ranking foi elaborado a partir de 271.819 avaliações válidas, que define os 100 melhores pratos do mundo entre os 10.927 cadastrados no site. Recentemente, a plataforma divulgou lista que elege o cuscuz paulista como a pior comida brasileira. Você concorda com as avaliações?

Saiba quais são os 10 melhores pratos do mundo:

Picanha (Brasil) Roti canai (Malásia) Phat kaphrao (Tailândia) Pizza napolitana (Itália) Guotie (China) Khao soi (Tailândia) Pão naan com manteiga de alho (Índia) Tangbao (China) Shashlik (Rússia) Phanaeng Curry (Tailândia)