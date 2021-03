PIB despenca 4,1% em 2020; maior recuo desde o governo Collor

iStock PIB de 2020 registra tombo de 4,1%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (3) o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020, a queda foi de 4,1% . O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) chegou a R$ 7,4 trilhões.

“É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6% “, informou o IBGE.

Já o PIB per capita (PIB dividido pelo número de habitantes) alcançou 35.172 no ano passado, refletindo um recuo recorde de 4,8%.

A retração do PIB em 2020 interrompeu uma sequência de 3 anos com crescimentos tímidos, e ocorreu antes do país ter conseguido retomar o patamar das recessões anteriores, nos anos 2015 e 2016.

Recuo por setor do PIB em 2020:

Serviços: -4,5%

Indústria: -3,5%

Agropecuária: 2%

Consumo das famílias: -5.5%

Consumo do governo: -4,7%

Investimentos: -0,8%

Exportação: -1,8%

Importação: -10,0%





Perspectivas de recuperação

Para 2021, com o avanço da pandemia, e novas medidas restritivas sendo aplicadas por governos estaduais, a atividade econômica tende a retrair e já se fala em recessão técnica (quando o primeiro e o segundo trimestres registram prévia do PIB negativa).

A indefinição pelo auxílio emergencial e a inflação galopante também trazem perspectivas pouco animadoras.

Além disso, as reformas prometidas pela equipe econômica seguem empacadas no Congresso Nacional, enquanto a dívida pública alcança quase 90% do PIB.

No último relatório produzido pelo Branco Central, a projeção de elevação do PIB para 2021 no Brasil foi de 3,29%, porém a inflação chegaria a 3,87%.