PIB 2020: Veja os setores com maiores quedas e quais cresceram

Getty Images/BBC PIB per capita teve recuo recorde de 4,8%

Devido à pandemia, a economia brasileira retraiu 4,1% no ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dentre os setores mais afetados negativamente estão serviços e consumo , por conta das medidas de isolamento. Já o destaque positivo fica com a agricultura , graças à alta do dólar. Veja a lista detalhada:

Serviços: -4,5%

Atividades imobiliárias: +2,5%

Administração pública e seguridade social: -4,7%

Comércio: -3,1%

Transporte, armazenagem e correio: -9,2%

Atividades financeiras e de seguros: +4%

Outras atividades de serviços: -12,1%

Informação e comunicação: -0,2%

Agropecuária: +2%

Indústria: -3,5%

Indústria de transformação: -4,3%

Construção civil: -7%

Eletricidade, gás, água e saneamento: -0,4%

Extrativa: +1,3%

Consumo das famílias: -5,5%

Consumo do governo: -4,7%

Investimentos: -0,8%

Exportação de bens e serviços: -1,8%

Importação de bens e serviços: -10%

Após três crescimentos tímidos, o país volta a registrar queda na evolução do PIB, e tem nova “década perdida” (10 anos sem crescimento econômico relevante).

Alta do PIB nos últimos 10 anos:

2010: +7,5%

2011:+4%

2012:+1,9%

2013:+3%

2014:+0,5%

2015:-3,5%

2016:-3,3%

2017:+1,3%

2018:+1,8%

2019:+1,4%

2020:-4,1%

Perspectivas para 2021:

Para 2021, com o avanço da pandemia, e novas medidas restritivas sendo aplicadas por governos estaduais, a atividade econômica tende a retrair e já se fala em recessão técnica (quando o primeiro e o segundo trimestres registram prévia do PIB negativa). A retomada econômica dependerá do ritmo da vacinação, para que o desempenho da economia possa se sustentar.

Por enquanto o cenário não é dos mais animadores. Até o momento apenas 3,36% da população foi imunizada, totalizando 7,1 milhões de pessoas com ao menos uma dose da vacina.

Você viu?

Além disso, a lentidão em aprovar o orçamento do ano, e em pautar as reformas administrativa e tributária segue atrasando o plano de recuperação econômica do governo federal. Enquanto isso, a dívida pública atingiu R$ 5,06 trilhões em janeiro. Os resultados de fevereiro ainda não foram divulgados.

A insegurança fiscal é o fator que mais tem trazido temor ao mercado, que reage negativamente. A fuga de capitais e de investimentos externos faz o dólar bater R$ 5,74 até o momento.

Segundo relatório Focus , produzido pelo Banco Central, a previsão de elevação do PIB para 2021 é de 3,29%. Mesmo assim, não seria suficiente para alcançar o patamar pré pandemia.