Piazada goleia o Sport no Brasileirão Sub-20!

A piazada do Caju voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20! Após três empates seguidos, o Athletico reencontrou a vitória em um massacre sobre o Sport: 5 a 0 no miniestádio do CAT Caju!

Com o triunfo deste sábado (14), o Furacão continua entre os seis primeiros, agora com 21 pontos em 12 jogos. São seis vitórias, três empates e três derrotas. Os oito melhores se classificam para o mata-mata final.

A piazada começou a partida com tudo e logo abriu vantagem no placar. Logo aos 3’, Jajá recebeu no meio, arrancou, invadiu a área, passou pela marcação e cruzou rasteiro. Iago chegou batendo com força. Abola acertou o travessão e foi para a rede!

Não demorou muito para sair mais um. Aos 9’, Jajá tocou para Ramón, que de fora da área ajeitou e arriscou o chute rasteiro. A bola entrou no cantinho: 2 a 0!

O Furacão passou a administrar a vantagem. Mesmo assim, seguiu criando mais oportunidades que o adversário. Na melhor delas, aos 29’, Ramon arriscou mais um chute de longe. A bola explodiu na trave!

O Sport não tinha alternativa para o segundo tempo e partiu para o ataque. Mas quem marcou foi o Athletico. Aos 15’, Jajá tocou para Vinícius Mingotti, que cruzou. A bola bateu na mão do zagueiro e o árbitro marcou pênalti! Mingotti bateu e guardou: 3 a 0.

O Rubro-Negro tocou conta do jogo de novo e aumentou a conta aos 29’. Iago cruzou da esquerda e Gastón cabeceou. O goleiro fez a defesa, mas Jajá apareceu para aproveitar o rebote e marcar o quarto!

E ainda teve mais. Aos 38’, Bonete foi derrubado na entrada da área. João Pedro foi para a cobrança e bateu com perfeição, no ângulo direito. Golaço para fechar o placar em 5 a 0 para o Furacão!

O Athletico volta ao campo na competição na próxima sexta-feira (20), contra o líder Corinthians. O jogo está marcado para as 15h, novamente no Miniestádio do CAT Caju.

Ficha técnica: Athletico Paranaense 5×0 Sport

Campeonato Brasileiro Sub-20: 12ª rodada

Data: 14/11/2020 [sábado]

Horário: 15h

Local: Miniestádio do CAT Caju

Árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) e Leandro Polli Glugoski (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Athletico Paranaense: Leonardo Linck; Edu, Vialle (Gastón, aos 11’ do 2º tempo) e Raimar; Luan Patrick e Kawan (Rodrigo Bonfim, aos 20’ do 2º tempo); Dudu (João Pedro, aos 11’ do 2º tempo), Ramon, Jajá (Bonete, aos 31’ do 2º tempo) e Iago (Willian Jesus, aos 31’ do 2º tempo); Vinícius Mingotti (Paulo Victor, aos 20’ do 2º tempo)

Técnico: Rafael Guanaes

Gols: Iago, aos 3’, e Ramón, aos 9’ do primeiro tempo; Vinícius Mingotti, aos 17’; Jajá, aos 29’, e João Pedro, aos 38’ do segundo tempo

Cartão amarelo: Vialle, Paulo Victor

Sport: Denival; Deyvson (Ferrugem, aos 27’ do 2º tempo), Matheus Miranda, Renzo e Ryan (Cris, aos 27’ do 2º tempo); Pedro, Ítalo, Guilherme Piracicaba (Luís Otávio, aos 43’ do 2º tempo) e Gustavo (Vitor, aos 43 do 2º tempo); Igor (Pedro Bartoli, aos 35’ do 2º tempo) e Mateus Henrique (Adryan, aos 35’ do 2º tempo)

Técnico: Ricardo Severo

Cartão amarelo: Ferrugem

Fotos: José Tramontin/Site Oficial