Piazada do Caju enfrenta o Santos neste domingo, pelo Brasileiro Sub-20

Os jovens talentos do Furacão estarão em ação mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 neste domingo (25). Desta vez, o adversário da piazada será o Santos, às 16h, no miniestádio do CAT Caju.

A torcida rubro-negra poderá acompanhar a partida ao vivo no Furacão Live, com a retransmissão do Eleven Sports.

O Athletico vem de uma grande atuação na vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, na última terça-feira (20). O Furacão está na sétima posição na tabela, com 10 pontos conquistados. Até agora, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Vinte equipes disputam o Brasileirão Sub-20. Ao final da primeira fase, em turno único, os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final.

Diante do Santos, o Furacão defenderá 100% de aproveitamento como mandante. Além do Palmeiras, o time rubro-negro derrotou Sport (3×1) e América Mineiro (3×1) jogando no CAT.

“Dentro de casa, conseguimos impor a nossa ideia e ritmo de jogo. Vamos manter a verticalidade ofensiva e a agressividade defensiva em pressionar o adversário”, diz o técnico Bernardo Franco.

Segundo o treinador athleticano, a expectativa é que, mesmo jogando fora de casa, o Santos busque o ataque, propiciando um jogo aberto e de grande qualidade técnica.

“Esperamos um adversário com DNA ofensivo e que está crescendo na competição. Mas estamos confiantes em realizar mais um bom jogo e buscar a vitória”, afirma.

Depois de encarar o Santos, o Athletico voltará a jogar fora de casa. Na próxima quinta-feira (29), às 15h, o adversário será o Internacional, em Porto Alegre (RS).

Ficha técnica: Athletico Paranaense x Santos

Campeonato Brasileiro Sub-20: Primeira fase – 7ª rodada

Data: 25/07/2021 [domingo]

Horário: 16h

Local: Miniestádio do CAT Caju

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Leandro Polli Glugoski (PR) e Wagner Junior Bonfim Ledo (PR)

Quarta árbitra: Selma Rodrigues Medeiros (PR)