Piá do Couto está de volta ao time do Coritiba

Mais um episódio da série Piás do Couto está no ar! Dessa vez, quem conta a sua história é Igor Paixão, atacante de 20 anos que retornou ao clube para a temporada 2021. Prata da casa, ele teve oportunidade na equipe principal em 2018 e foi emprestado ao Londrina para ganhar mais experiência. Lá, ele participou ativamente do acesso do clube à série B do Campeonato Brasileiro.

“Eu agarrei ao máximo essa oportunidade e hoje estou de volta para a minha casa. Foi um ano muito bom pra mim, consegui jogar, me destacar no Londrina e volto mais experiente para um novo desafio. Quero jogar bem, pois sempre sonhei em jogar aqui”, disse ele à TV Coxa Prme.

Igor Paixão contou que chegou no clube depois de deixar 40 atletas para trás na peneira. Foi o pai dele quem o inscreveu no teste. A viagem de Macapá para Curitiba foi longa, mas tem valido a pena. A oportunidade de voltar a jogar no Coxa é valiosa para Igor, que quer aproveitar da melhor forma possível.

“Meu sonho sempre foi jogar em time grande e estou tendo essa oportunidade de mostrar para todo mundo que sou capaz de ajudar o Coritiba”, disse.