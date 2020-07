Philco Hit Max tem desempenho poderoso e design chique por menos de R$1.500

Reprodução Design do possível novo celular da Xiaomi





Como de costume, a Xiaomi gosta de inovar e surpreender seus usuários. E com a linha Mi Mix para celulares não é diferente. No início de julho, a empresa chinesa registrou a patente de um modelo com características bastante peculiares. Além de um monitor duplo, que cobre também a parte traseira do aparelho, o celular tem uma câmera “gigante”, ocupando cerca de 40% da superfície do smartphone e possui 108 MP, além de um superzoom com inteligência artificial .





O documento também possuia uma série de imagens, que revelaram o visual do celular por todos os lados. Com tamanho detalhamento, é possível que o aparelho esteja realmente sendo produzido e, pela proximidade da época de lançamento da série Mi Mix , e a inovação presente, tudo leva a crer que possa ser o próximo da linha.

As imagens mostram dois modelos diferentes. Um deles possui a caixa da câmera totalmente em preto, enquanto o outro possui uma cobertura transparente, possibilitando dar uma olhada em parte do sensor. Este último também revela algumas especificações do smartphone , como suporte ao 5G .

Série Mi Mix

Como dito, a linha Mi Mix costuma trazer certas inovações a seus modelos. O pioneiro neste sentido, lançado em 2016, foi o primeiro smartphone com design sem bordas, o que foi muito usado desde então. Já os seguintes, Mi Mix 2 e Mi Mix 3, possuíam tecnologias inovadores quanto a telas de alta qualidade. Em 2019, o Mi Mix Alpha, último a ser lançado, foi o primeiro celular com a tela se estendendo por praticamente toda sua superfície.