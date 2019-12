arrow-options Alan Santos/PR Presidente deixou o hospital na manhã desta terça-feira

O presidente Jair Bolsonaro deixou na manhã desta terça-feira (24) o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou a noite em observação após sofrer uma queda na noite desta terça no Palácio da Alvorada.

Leia também: Barragem transborda em Minas Gerais, mas vistoria garante que não há anomalias

De acordo com a nota divulgada pela assessoria do Planalto, Bolsonaro passou por uma reavaliação médica e teve alta com orientação de repouso na residência oficial do Palácio da Alvorada.

A alta acontece após o presidente ter escorregado e batido a cabeça. Por isso, precisou ser atendido rapidamente. À publicação, um interlocutor de Bolsonaro disse que o presidente estava consciente no momento do transporte e que a situação era “tranquila”.

O comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada em alta velocidade por volta das 21h10. Ele foi levado de carro para o local. A ambulância que geralmente acompanha o comboio ficou para trás durante o trajeto.

De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas, onde foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.

Mais cedo, pouco antes do incidente, Bolsonaro recebeu visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Alvorada. O parlamentar disse que foi até lá para cumprimentar o presidente e desejar boas festas de fim de ano a ele.

Leia também: PGR recorre de decisão do STJ que mandou libertar ex-governador da Paraíba

Veja a nota oficial do Planalto

O Presidente Jair Bolsonaro teve uma queda no Palácio da Alvorada. Foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas. Foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio , que não detectou alterações. Ficará em observação no hospital por 6 a 12 horas.