Pfizer vacina personagens dentro de jogo e dá bônus para imunizados na vida real

Reprodução Vacinação dentro do jogo

A fim de conscientizar a geração Z, a Pfizer começou uma campanha de vacinação dentro do jogo Cidade Alta, de GTA V RolePlay. Com ela, é possível que personagens tomem a vacina da Covid-19 virtualmente dentro do game.

A novidade funciona como uma missão especial dentro de Cidade Alta, game conhecido por permitir elementos da vida real, como trabalho e estudos. A missão foi idealizada pela Pfizer em parceria com a agência Ogilvy Brasil e a Druid.

No jogo, os personagens que se vacinarem terão direito a uma proteção extra. Depois de vacinados nos jogos, os personagens ficam com um curativo no braço, símbolo que indica que a missão foi completa e que aquele avatar está protegido.

A ideia é que os jovens se sintam estimulados a se vacinarem contra a Covid-19 na vida real. Quem se vacinar de verdade e publicar nas redes sociais receberá mais bônus dentro do jogo – confira o regulamento aqui . A ação no Cidade Alta fica disponível até o dia 25 de novembro.