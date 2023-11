PF sedia encontro do Comando Tripartite em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal sediou, nesta terça-feira (31/10), o encontro mensal do Comando Tripartite em sua sede em Foz do Iguaçu/PR.

O evento promoveu o encontro das forças de segurança dos países que integram a região da tríplice fronteira, permitindo o intercâmbio entre seus integrantes, a troca de experiências e transferências de informações.

Criado em 1996, o Comando Tripartite é um mecanismo de cooperação policial internacional local que congrega as forças policiais e de inteligência da região da tríplice fronteira, sendo um exemplo de integração entre instituições internacionais de segurança.

No encontro de hoje, estiveram presentes representantes da Polícia Federal – instituição que preside, atualmente, o Comando Tripartite -, da PRF e da Abin, pelo lado brasileiro; da Polícia Nacional do Paraguai, representando as forças paraguaias; e, do lado argentino, a Polícia de Seguridade Aeroportuária – PSA, a Gendarmeria Nacional, a Prefeitura Naval e a Polícia Federal Argentina.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal