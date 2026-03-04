PF, RFB e PM apreendem mil garrafas de vinho descaminhadas

Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou, nessa terça-feira (3/3), na apreensão de três veículos carregados com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR.

Nos arredores da aduana da Ponte Internacional Tancredo Neves, as equipes interceptaram dois veículos provenientes da Argentina, que transportavam produtos sem a devida documentação fiscal. Em um dos automóveis, foram encontradas cerca de 600 garrafas de vinho.

Durante nova ação conjunta, policiais localizaram outro veículo carregado com mercadorias descaminhadas. O automóvel foi abordado e, na caçamba, foram encontradas aproximadamente 400 garrafas de vinho de origem estrangeira.

Os condutores, os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhados à Receita Federal para a adoção dos procedimentos administrativos cabíveis.

