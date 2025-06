PF, RF e PM/PR apreendem 270 kg de maconha em rodovia no Paraná

Londrina/PR. Nesta quarta-feira (18/6), a Polícia Federal, a Receita Federal e a Polícia Militar do Paraná apreenderam um veículo carregado com maconha, em uma rodovia próxima a Irerê/PR.

Durante a operação de repressão a crimes transfronteiriços, um veículo suspeito foi identificado pelas equipes na PR 455, que ao perceber a aproximação policial iniciou fuga, na qual o motorista invadiu uma plantação de milho, abandonou o automóvel e fugiu em direção à plantação. Com o apoio aéreo do helicóptero do BPMOA foi possível orientar as equipes em solo que realizaram o cerco e lograram êxito em localizar e prender o suspeito em flagrante.

Nas diligências do fato foram encontrados 270 kg de maconha. O indivíduo relatou que vinha da região fronteiriça com o Paraguai e que levaria o entorpecente para Londrina/PR.

Diante dos fatos, o homem, o entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR para os procedimentos legais cabíveis.

