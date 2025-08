PF, RF e PM apreendem mercadorias descaminhadas no Paraná

São Miguel do Iguaçu/PR. Nesta quarta-feira (6/8), a Policia Federal, a Polícia Militar do Paraná e a Receita Federal deflagraram uma operação em combate aos crimes de contrabando e descaminho, em São Miguel do Iguaçu/PR.

As diligências apontam que um imóvel nas proximidades do cemitério municipal que vinha sendo utilizado como ponto de apoio logístico para depósito e redistribuição de mercadorias de origem ilícita. O local foi monitorado pelas equipes, que realizaram o acompanhamento velado de uma caminhonete responsável pelo transporte dos produtos.

Dentro do imóvel, foram localizados outros veículos com indícios de envolvimento no esquema e 1890 celulares. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante.

Diante dos fatos, os indivíduos, as mercadorias e os veículos apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Polícia Federal