PF resgata mulheres paraguaias no PR

Foz do Iguaçu/PR – Na noite de quarta-feira (11/10), a Polícia Federal participou do resgate de mulheres paraguaias que estariam em uma casa noturna na cidade de Santa Helena/PR.

O pedido de socorro partiu das famílias das jovens paraguaias às autoridades de seu país. Ao receber a informação, o governo paraguaio acionou o Comando Tripartite – órgão de cooperação internacional entre os países da Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina).Cientes do fato, autoridades brasileiras designaram uma equipe formada por policiais federais e policiais civis para confirmarem a denúncia e realizarem o resgate.

Ao chegar ao local indicado, foram identificadas as três jovens, com idades entre 19 e 24 anos, conforme indicação da autoridade estrangeira. As mulheres foram devidamente identificadas e informaram que vieram ao Brasil com promessa de trabalho bem remunerado, mas foram submetidas à exploração.

As jovens foram resgatadas e entregues às autoridades paraguaias, que providenciaram o retorno às suas famílias.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

[email protected]

Disque-Denúncia (45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal