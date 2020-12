PF reprime o tráfico de drogas e outros crimes a ele vinculados no Paraná

Cascavel/PR – A Polícia Federal, nesta quinta-feira (10/12), deflagrou a Operação Amanhecer, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas no varejo e também outros crimes vinculados ao tráfico de drogas, como furto, danos, perturbação do sossego.

Cerca de 25 policiais federais estão empenhados na ação policial, para cumprir quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Capitão Leônidas Marques e Boa Vista da Aparecida, no interior do Paraná.

Durante a operação houve apreensão de celulares, pequenas porções de drogas e documentos relacionados, que podem ser úteis para o esclarecimento dos fatos e responsabilização criminal dos envolvidos.

A ação contou com o apoio de cães do canil da Polícia Federal baseado em Foz do Iguaçu/PR.

