PF reprime fornecimento ilegal de munições ao crime organizado

Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/12), a Operação Bala Perdida, com o objetivo de reprimir o comércio ilegal de munições que, a partir de vendas clandestinas, chegava às mãos de integrante de uma organização criminosa armada.

Durante o cumprimento da ação, policiais federais executaram três mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a dois investigados, além de uma busca pessoal. As medidas foram realizadas nas cidades gaúchas de Santa Maria, Restinga Seca e Santa Cruz do Sul. Houve prisão em flagrante, na cidade de Santa Cruz, por posse irregular de munições de calibre permitido e restrito.

O inquérito policial teve início com apurações relacionadas à prática de segurança privada clandestina. As investigações indicaram que o indivíduo, que atuava irregularmente como segurança, adquiria munições de forma ilegal com um CAC (atirador, colecionador e caçador). Após, constatou-se que parte desse material era revendido a um integrante do crime organizado.

Fonte: Polícia Federal