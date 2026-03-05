PF reprime esquema de falsificação de documentos públicos

Cáceres/MT. A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5/3), em Morrinhos/GO, a Operação Sinal Vermelho, com o objetivo de reprimir crime contra a fé pública.

O inquérito policial teve início a partir da prisão em flagrante de um indivíduo que apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada, em formato digital, a policiais rodoviários federais.

Diante de resultado das diligências e de elementos informativos produzidos, foi possível identificar um integrante do grupo criminoso responsável pela captação de clientes e pela falsificação de documentos públicos. O indivíduo recebia os valores das negociações.

