PF reprime crimes contra o Sistema Financeiro

Campinas/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1/6), a Operação Clandestine Bank, objetivando a repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras.

A investigação, iniciada em março de 2023, teve por base as informações obtidas na Operação Dollaro Bucato II, deflagrada em 28.7.2022, também em Campinas. Por meio das análises de documentos e dispositivos eletrônicos, foi possível constatar milhares de operações de crédito e débito e de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, inclusive para o continente asiático.

As operações envolvem movimentação de moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, conversão ilícitas de créditos lícitos em dinheiro em espécie, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias, laranjas, testas de ferro, pagamento de boletos em benefício de terceiros, emissão de notas fiscais sem lastro.

Foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, e o montante transacionado apenas entre os meses de março e junho de 2022, em relação às empresas investigadas, chega a R$ 5 milhões.

Entre as pessoas jurídicas de fachada, há empresa de transporte que não possui um único veículo sequer. Os principais investigados são dois operadores do sistema financeiro clandestino, a empresa de fachada utilizada para as movimentações, a empresa do ramo químico que mais usou o sistema bancário ilícito para, principalmente, converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie, e seu dirigente.

Juntamente com esses, nesta data, mais 15 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas estão sendo investigadas e são alvos de cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Juíza Federal Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, titular da 9ª Vara Federal em Campinas.

Além das buscas, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados para fazer frente a danos causados. No total, 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam das buscas nos estados de São Paulo e Pernambuco. A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional podem chegar a 26 anos de prisão.

Fonte: Polícia Federal