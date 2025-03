PF reprime comércio ilegal de azeite de oliva em Campinas/SP

Campinas/SP. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (21/3), um mandado de busca e apreensão na cidade de Jundiaí/SP para investigar a importação e o comércio ilegal de azeite de oliva estrangeiro proibido pela Anvisa.

As investigações tiveram início em 2024, após denúncia anônima informando sobre a venda do produto de origem argentina. O mandado foi cumprido em um estabelecimento comercial no âmbito da Operação Prohibitum Oleum (azeite de oliva proibido, em latim).

No local foram encontrados seis galões do azeite. O investigado, que não foi localizado no momento da ação, já havia sido autuado em 2023 por transportar 64 galões do mesmo produto na região de Marília/SP.

Ele poderá responder pelo crime de contrabando.

Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas/SP

Fonte: Polícia Federal