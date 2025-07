PF registra chegada de mais de 1000 deportados dos EUA com 30 presos no Aeroporto de Fortaleza

Fortaleza/CE. Entre fevereiro e julho de 2025, a Polícia Federal registrou a chegada de 1.129 pessoas deportadas dos Estados Unidos em 12 voos que desembarcaram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Durante as operações, a Polícia Federal atuou na fiscalização migratória, segurança da área restrita do aeroporto e acolhimento humanitário em articulação com órgãos como a Organização Internacional para as Migrações da ONU (OIM Brasil), Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria Estadual dos Direitos Humanos, Defensoria Pública da União, além do apoio da concessionária Fraport, responsável pela administração do terminal.

No período, 30 deportados foram presos ao desembarcar, em cumprimento a difusões vermelhas da Interpol e mandados de prisão expedidos pela Justiça brasileira. Após registros migratórios, os conduzidos foram encaminhados ao Sistema Penitenciário Estadual e permanecem à disposição do Judiciário.

Fonte: Polícia Federal