PF, Receita Federal e PMSC apreendem 329kg de cocaína em Navegantes

Itajaí/SC – A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Polícia Militar de Santa Catarina e a Receita Federal, prendeu quatro pessoas na manhã deste sábado, 27/5, no porto de Navegantes. Os suspeitos haviam escondido cerca de 329 quilos de cocaína em um container. Na ação criminosa, flagrada pelo sistema de segurança do porto, os suspeitos utilizaram um caminhão com fundo falso para transportar a droga até o local.

A droga foi apreendida e os suspeitos conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí onde serão autuados em flagrante pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

Fonte: Polícia Federal