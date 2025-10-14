PF, Receita Federal e PM prendem duas pessoas e apreendem veiculo com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar/PR resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um veículo carregado com mercadorias descaminhadas, avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil, na última segunda-feira (13/10).

Durante a fiscalização de um estacionamento localizado nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade, os policiais abordaram duas pessoas armadas. Um dos suspeitos portava uma pistola carregada com 14 munições, enquanto o outro estava em posse de um revólver com seis munições e mais 15 munições acondicionadas em uma caixa.

No mesmo local, foi localizado um veículo carregado com cerca de 50 tablets, de origem estrangeira e sem comprovação de regular importação.

Os dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, enquanto o veículo e as mercadorias apreendidas foram entregues à Receita Federal do Brasil, para a adoção das medidas legais cabíveis.

