PF, Receita Federal e PM/PR apreendem 3,5 toneladas da droga no Paraná

Porecatu/PR. Uma ação conjunta de repressão a crimes transfronteiriços realizada nesta quinta-feira (9/10) pela Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente, resultou na apreensão de um caminhão carregado com aproximadamente 3.500 kg de maconha.

O veículo, com placas paraguaias, foi abordado na rodovia PR-170, em Porecatu. Durante a fiscalização, os agentes identificaram irregularidades no assoalho do compartimento de carga. Após vistoria minuciosa, foram encontrados diversos fardos de substância entorpecente escondidos em um fundo falso.

O condutor, um cidadão paraguaio, foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR para os procedimentos legais.

A ação reforça a atuação integrada das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de fronteira.

Comunicação Social da Polícia Federal em Londrina/PR

Fonte: Polícia Federal