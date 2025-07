PF, Receita Federal e PM/MS apreendem 25 mil litros de éter etílico em carreta na fronteira

Corumbá/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, apreendeu uma carreta carregada com aproximadamente 25 mil litros de insumo químico utilizado na produção de cocaína.

A ação foi resultado do cruzamento de informações de inteligência que indicaram a circulação do carregamento. O veículo foi abordado no município de Corumbá/MS, transportando 500 bombonas, cada uma contendo 50 litros de éter etílico. Os vasilhames apresentavam rótulos ideologicamente falsos, confirmando as suspeitas iniciais de desvio e uso ilícito.

De acordo com análises realizadas com base em apreensões anteriores e nos métodos de processamento clandestino da droga, a quantidade interceptada seria suficiente para produzir ao menos 25 toneladas de cocaína pura, ou cerca de 75 toneladas do entorpecente misturado a outras substâncias para distribuição no varejo.

O motorista foi conduzido à sede da Polícia Federal em Corumbá/MS para os procedimentos legais.

Nos últimos quatro anos, a Polícia Federal, em cooperação com a Receita Federal e forças de segurança locais, vem monitorando rotinas de exportação de produtos químicos para a Bolívia, com especial atenção aos precursores frequentemente desviados para a produção de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

[email protected]

Fonte: Polícia Federal