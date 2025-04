PF recebe nova aeronave Grand Caravan EX e homenageia agente da CAOP

Brasília/DF. A Polícia Federal recebeu, na tarde desta segunda-feira (7/4), a nova aeronave Grand Caravan EX, que em breve passará a operar no país. A entrega foi realizada no hangar da Coordenação de Aviação Operacional (CAOP), em Brasília/DF.

Participaram da cerimônia de entrega o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues; o Diretor Executivo, William Marcel Murad; o Diretor de Administração e Logística, André Luis Lima Carmo; o Diretor da Amazônia e Meio Ambiente em exercício, Renato Madsen; o Coordenador-Geral de Apoio Operacional, Fernando Paganelli Rodrigues; o Coordenador de Aviação Operacional, Guilherme Lopes Maddarena; e o Presidente da Latam Aviação Executiva, Leonardo Fiuza, além de outras autoridades, convidados e servidores.

A aquisição do Grand Caravan EX reforça a capacidade da PF no atendimento às demandas da aviação de segurança pública federal. O modelo oferece maior eficiência operacional, com menores restrições, maior capacidade de transporte e alcance.

Como forma de homenagem, a aeronave recebeu o nome do agente de Polícia Federal Irber. Os agentes de Polícia Federal Guilherme de Almeida Irber e José de Moraes Neto sofreram um acidente aéreo a serviço pela instituição no dia 6 de março de 2024. Ambos desempenhavam a função de comandante da aeronave Cessna Caravan 208B. A PF pretende homenagear o APF Moraes em outra aeronave que receberá o seu nome.

O Grand Caravan EX é uma aeronave monomotora, turboélice, com capacidade para dois pilotos e nove passageiros, mais carga, pousa em terrenos não preparados e tem aproximadamente 40 horas de voo, entre testes e translado.

Fonte: Polícia Federal