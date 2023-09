PF realizará seu 69º leilão de veículos oficiais

Brasília/DF. A Polícia Federal realizará em Brasília leilão do tipo “maior lance” para a venda de veículos oficiais de seu patrimônio. O evento ocorrerá no dia 13/9/2023, às 09hs e se realizará de forma on-line, por meio do site do leiloeiro oficial www.danielgarcialeiloes.com.br

Essa é mais uma iniciativa que busca novos investimentos para reaparelhamento da PF com novos equipamentos e viaturas para oferecer melhores serviços à sociedade.

Serão oferecidos 84 lotes de veículos, dos quais farão parte: Kia/Sportage, Nissan/Frontier, Toyota/Corolla, GM/Astra, Mitsubishi/L200, I/Mercedes e430, I/M.Benz SLK230, Yamaha/XT 600 e, M. Benz/2423, entre outros.

Todos os bens são do acervo da Polícia Federal e poderão ser visitados nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, das 09hs às 12hs e das 14hs às 17hs (horário oficial de Brasília/DF), no Pátio da Divisão de Frotas da Polícia Federal, localizado no Setor Policial Sul, Quadra 07, Lote 09, Brasília/DF.

O edital completo do leilão e as fotos dos lotes se encontram à disposição no site: www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/leiloes e www.danielgarcialeiloes.com.br

Outras informações poderão ser obtidas no e-mail: [email protected], ou pelos telefones (61) 2024-9663, 0800-2787431 e (61) 99993-7395.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

Fonte: Polícia Federal