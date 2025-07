PF realiza varredura antibomba em hotéis do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal realizou, no fim da tarde desta quinta-feira (3/7), uma operação de varredura antibomba em hotéis localizados na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo identificar e neutralizar possíveis ameaças à segurança dos chefes de Estado que participarão da Cúpula do BRICS e de outros eventos internacionais previstos para a próxima semana na capital fluminense.

A operação contou com a atuação de dezenas de policiais especializados e foi reforçada pelo uso de cães farejadores e tecnologias específicas voltadas ao enfrentamento de possíveis ações terroristas. As varreduras fazem parte do protocolo de segurança adotado pela PF para grandes eventos, com foco na prevenção e na proteção das delegações estrangeiras.

A Cúpula do BRICS reunirá líderes de países com destaque global, e a Polícia Federal segue adotando medidas estratégicas para garantir um ambiente seguro e controlado durante todo o período do evento.

Fonte: Polícia Federal