PF realiza varredura anti-bomba e explosivos no MAM

Rio de Janeiro/RJ. Em parceria com Polícia Militar dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas, e com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a Polícia Federal realizou na madrugada deste domingo, 6/7, varredura anti-bombas e explosivos no MAM, na cidade do Rio de Janeiro.

O encontro de líderes do Brics ocorre neste domingo e segunda nas dependências do Museu. As ações de varredura prosseguem até o fim do evento, como medida essencial para a garantia a segurança de todos os participantes.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

[email protected]

Fonte: Polícia Federal