PF realiza Solenidade de Encerramento dos Cursos de Formação Profissional

Brasília/DF. A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (5/9), a Solenidade de Encerramento dos cursos de formação profissional, marcando o encerramento do 61º Curso de Formação Profissional de Agente de Polícia Federal, o 43º Curso de Formação Profissional de Escrivão de Polícia Federal e o 40º Curso de Formação Profissional de Delegado de Polícia Federal.

O evento está programado para iniciar às 10 horas e contará com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e do Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

Na solenidade desta terça-feira, 241 candidatos concluem a formação, sendo 116 agentes, 89 escrivães e 36 delegados. Todos os policiais serão designados para atuar em delegacias e superintendências da Polícia Federal situadas na Amazônia Legal.

Os Cursos de Formação Profissional constituem a etapa final e decisiva do processo seletivo, possuindo caráter eliminatório. Tais cursos abrangem disciplinas teóricas e operacionais, visando ao desenvolvimento e ao aprimoramento das habilidades indispensáveis a cada perfil profissional.

Credenciamento:

O evento acontecerá às 10h, na Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia, na Rodovia DF-001, KM 02, Setor Habitacional, Taquari, Lago Norte – Brasília/DF.

Link para credenciamento:

https://credimprensa.presidencia.gov.br/credimprensa/pt/login

