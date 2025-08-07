PF realiza segundo mutirão de regularização migratória em Santa Catarina

Dionísio Cerqueira/SC. A Polícia Federal realizou, entre os dias 4/8 e 7/8, o segundo mutirão de regularização migratória voltado à população imigrante em São Miguel do Oeste/SC. A ação foi desenvolvida em parceria com o Departamento de Cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na ação, foram realizados 158 atendimentos, incluindo a entrega de Carteiras de Registro Nacional Migratório (CRNM) aos imigrantes que já haviam concluído seus processos de regularização. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso aos serviços prestados pela Polícia Federal, especialmente àqueles que enfrentam dificuldades de deslocamento até a delegacia mais próxima.

Para viabilizar a ação, a Prefeitura Municipal disponibilizou transporte gratuito por meio de ônibus fretado, permitindo uma média de 40 atendimentos diários. A atividade reforça a atuação em rede da Polícia Federal, que vem estabelecendo parcerias com administrações municipais da região para superar os desafios logísticos impostos pela distância entre os pequenos municípios.

