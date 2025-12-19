Connect with us

PF realiza reunião com a Prefeitura de Parnaíba visando à formalização de Acordo de Cooperação Técnica

49 minutos ago

Parnaíba/PI. A Polícia Federal realizou reunião, nesta quinta-feira (18/12), com a Prefeitura Municipal de Parnaíba com a finalidade de tratar da formalização de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) voltado ao fortalecimento da segurança pública na região, por meio do apoio institucional à futura instalação da nova sede do Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM) da PF.

A iniciativa busca ampliar a integração entre as instituições, promovendo melhores condições de infraestrutura para o desenvolvimento das atividades policiais especializadas, especialmente aquelas relacionadas à atuação em áreas marítimas, portuárias e costeiras, com impactos diretos no enfrentamento à criminalidade.

No mesmo contexto de fortalecimento da presença institucional da Polícia Federal no interior do estado, encontra-se em fase de formalização um Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Bom Jesus/PI, com vistas à inauguração de uma base da PF naquele município, ampliando a atuação da instituição na região sul do Piauí.

Como resultado de parcerias interinstitucionais já consolidadas, a Polícia Federal inaugurou, no dia 12 de dezembro, a nova unidade da instituição no município de Picos/PI, em ação realizada em parceria com o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP/PI), e com a Prefeitura de Picos.

As iniciativas reforçam o compromisso da Polícia Federal com a cooperação entre os entes públicos e com o fortalecimento da segurança pública, por meio da ampliação e melhoria de sua infraestrutura operacional em regiões estratégicas do estado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
(86) 3089-9960
[email protected]
@pf.piaui

Fonte: Polícia Federal

