PF realiza prisão por transporte ilegal de 350 aves em Roraima

Boa Vista/RR. A Polícia Federal realizou, nessa segunda-feira (23/2), a prisão em flagrante de dois indivíduos suspeitos de transportar ilegalmente cerca de 350 aves silvestres da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola) na Rodoviária de Mucajaí/RR.

Durante a verificação das bagagens despachadas, os policiais encontraram malas contendo centenas de pássaros mantidos em pequenas gaiolas, sem ventilação, alimento ou água, situação que caracteriza possíveis maus-tratos e risco à sobrevivência das aves.

No curso dos procedimentos, foi constatado que os mesmos passageiros já haviam sido detidos em 2025, no estado do Pará, por fato semelhante, envolvendo aproximadamente 700 aves da mesma espécie.

Diante dos fatos, os indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de transporte ilegal de animais silvestres, de maus-tratos a animais e de receptação qualificada. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Cetas/Ibama para os cuidados necessários.

Fonte: Polícia Federal