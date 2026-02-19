PF realiza prisão em flagrante e apreende R$ 200 mil Mazagão/AP

Macapá/AP. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (18/2), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em Mazagão/AP.

Após receberem uma denúncia, policiais federais abordaram o suspeito e constataram que ele portava arma de fogo calibre .40 em desacordo com os limites e condições estabelecidos na legislação vigente.

No interior do veículo conduzido pelo homem foi localizada a quantia de R$ 200 mil em espécie. O montante foi apreendido para averiguação quanto à sua origem e destinação.

O preso foi conduzido à unidade da Polícia Federal, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante. O homem permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação da Polícia Federal em Amapá

Contato: (96) 3213-7503

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal