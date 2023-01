PF realiza prisão em flagrante de indivíduo por crime de estelionato previdenciário

São Paulo/SP – A Polícia Federal, com apoio da Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista no Estado de São Paulo, realizou na tarde desta quarta-feira, (4/1), a prisão em flagrante de um indivíduo no interior de uma agência bancária em São Paulo/SP, no momento em que realizava o saque de pensão por morte concedida indevidamente.

Como o benefício encontrava-se suspenso, gerou apenas um único pagamento no valor de R$ 8.951,92, porém o saque foi evitado em razão da prisão.

Com o detido foram apreendidos documentos, celular e nove cartões bancários, sendo um deles do INSS.

O preso responderá pelo crime de estelionato previdenciário, bem como por eventuais delitos posteriormente identificados.

Trata-se de terceira prisão em flagrante envolvendo concessões indevidas de pensão por morte nos últimos dias em São Paulo.

Há 22 anos, a Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista é integrada pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Previdência e pelo Ministério Público Federal, que atuam em conjunto no combate a crimes estruturados contra os sistemas previdenciário e trabalhista.

Comunicação Social da PF em São Paulo

11 3538 5013

[email protected]