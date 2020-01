PF realiza prisão de mulher com crack em ônibus

Foz do Iguaçu – Durante fiscalização de rotina da Polícia Federal, na BR-277, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Céu Azul, na terça-feira (28/1), foi presa em flagrante uma mulher com 240 gramas de crack. O flagrante ocorreu em trabalho conjunto com o CIOF (Centro Integrado de Operações de Fronteira).

O ônibus tinha como destino Guarapuava, no Paraná, para onde seria levada a droga, segundo informações da própria presa, que disse ter pego a droga no Paraguai.

O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

