PF realiza posse do novo Superintendente Regional no Maranhão

São Luís/MA. A Polícia Federal realizou, na tarde desta quinta-feira (7/8), a solenidade de posse do novo Superintendente Regional da PF no Maranhão, Guilherme Augusto Campos Torres Nunes.

A cerimônia formaliza um ato administrativo de relevância para a Polícia Federal, que tem como missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais no estado do Maranhão.

Em discurso, o novo superintendente agradeceu ao diretor-geral pela confiança depositada, e reforçou seu compromisso em cuidar dos servidores, zelando pelo bem-estar físico e mental e estabeleceu algumas prioridades como promover melhores condições de trabalho, estruturais e de ambiente laboral para o efetivo.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, ressaltou os desafios de liderar a instituição no Maranhão, como a criminalidade ambiental e o crime organizado, e reafirmou o compromisso de que a PF é uma “polícia de Estado” que atua de forma independente e obediente à Constituição.

O evento contou com a presença de autoridades, além de servidores, colaboradores e convidados.

