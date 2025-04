PF realiza palestra sobre a prevenção de drogas a comunidades indígenas no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal participou de simpósio de palestras voltado às comunidades indígenas no Paraná, promovido por lideranças indígenas e entidades dedicadas à proteção desses povos. As atividades foram realizadas na aldeia Tekoha Ocoy, em São Miguel do Iguaçu/PR, e na aldeia Tekoha Arapy, em Foz do Iguaçu, no último sábado (5/4).

Durante o evento, a PF realizou uma palestra sobre a prevenção ao uso de entorpecentes, que abordou os efeitos do consumo de drogas no organismo e os danos causados à saúde. A participação da Polícia Federal também incluiu uma apresentação dos cães farejadores da corporação, com uma breve demonstração do trabalho realizado pelos animais e momentos de interação com os participantes.

O simpósio contou com a presença de representantes da Polícia Civil, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, da Pastoral Indigenista de Foz do Iguaçu, além de lideranças dos povos Guarani.

As ações educativas reforçam o compromisso da instituição com a prevenção, fortalecendo uma de suas principais políticas de combate ao tráfico e ao consumo de entorpecentes no país.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

Fonte: Polícia Federal