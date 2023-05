PF realiza operação para combater ações ilegais em Terra Indígena

Porto Velho-RO. Nos dias 14, 15 e 16/05, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA e a FUNAI, deflagrou a Operação URU PRAESIDIUM, no interior da Terra Indígena URU-EU-WAU-WUA, localizada no estado de Rondônia, com o fim de combater os crimes de usurpação de bens da União (garimpo ilegal), exploração ilegal de madeira e associação criminosa.

Durante as ações, foram localizados pontos de garimpo ilegal na zona de amortecimento da Terra indígena Uru-Eu-Wau-Wau, além de maquinários utilizados para a extração ilegal de ouro.

A equipe procedeu a destruição de um acampamento utilizado pelos garimpeiros, a apreensão de uma pá escavadeira e a inutilização de duas máquinas escavadeiras e quatro motores, tendo realizado a prisão em flagrante de uma pessoa, pelo crime de usurpação de bens da União. O valor total dos bens apreendidos e/ou inutilizados é de, aproximadamente, R$ 4 milhões.

Na ação, houve a utilização de aeronave para deslocamento do efetivo e atuação nas áreas de exploração de garimpo ilegal.

A Polícia Federal e os demais órgãos atuam de forma constante para manter a integridade do território indígena, de forma que ações que atentem contra os interesses dos povos indígenas serão reprimidas com o rigor da lei penal e ambiental.

