PF realiza operação de fiscalização de segurança privada em evento no interior do PR

Foz do Iguaçu/PR – Policiais federais realizaram, na noite desta quinta-feira (11/05), uma operação de fiscalização dos operadores de segurança privada que estão atuando na festa da cidade de Santa Terezinha de Itaipu/PR, que acontece neste final de semana.

Durante o evento, os policiais federais vistoriaram os vigilantes que prestavam serviço, verificando o atendimento dos requisitos obrigatórios para o funcionamento da atividade de segurança privada. Dentre os itens averiguados, estão o uniforme empregado, identificação de cada profissional, porte da Carteira Nacional de Vigilante (CNV) e os cursos que capacitam o vigilante a atuar em eventos de grandes proporções.

A PF ainda prestou apoio aos membros do Judiciário, no trabalho de fiscalização da entrada de menores no evento. A entrada só é permitida quando acompanhada de um responsável, devidamente identificado.

A atuação dos policiais federais se somaram com os efetivos das polícias civil, militar e rodoviária federal, no evento que recebeu cerca de 70 mil pessoas no primeiro dia. A união da atuação das forças de segurança visa dar maior tranquilidade ao público presente, inibindo a ocorrência de atos ilícitos e tumultos.

