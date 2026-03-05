PF realiza operação contra tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro na Bahia

Barreiras/BA. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Novo Oeste, com o objetivo de combater crimes de tráfico de drogas, de tráfico de armas e de lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa com atuação na região oeste da Bahia.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, de Sergipe, do Maranhão, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal. Na Bahia, foram cumpridos dois mandados em Luís Eduardo Magalhães e um mandado na cidade de Barreiras.

Durante o cumprimento dos mandados, houve a prisão em flagrante de um dos investigados por posse de drogas, e o cumprimento de mandado de prisão em aberto, na cidade de Aracaju/SE.

