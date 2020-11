PF realiza operação contra propaganda eleitoral ilegal no Maranhão

Cruzeiro do Sul/AC – A Polícia Federal, em atividade preventiva e repressiva no Vale do Juruá, prendeu em flagrante delito, no sábado (14.11), um candidato a prefeito e um membro de um diretório municipal que supostamente deram combustível e dinheiro a eleitores com o intuito de obter votos.

O auto de prisão flagrante foi lavrado pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul/AC, com o apoio logístico da Polícia Civil do Estado do Acre. A fiança arbitrada só foi paga por um dos indiciados até o momento, o qual foi posto imediatamente em liberdade.

A Polícia Federal, em atenção a suas atribuições constitucionais e legais, tem adotado protocolo de atuação para garantir a lisura e legitimidade das eleições, estando presente em todos os municípios da região do Vale do Juruá.

