PF realiza operação contra o tráfico de drogas por meio aéreo

Ponta Porã/MS. A Polícia Federal deflagrou, na tarde desta quinta-feira (18/05), em Ponta Porã/MS, ação policial com vistas a combater o tráfico de drogas no aeroporto internacional da cidade, dando cumprimento a três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pela justiça federal.

A operação Licantropia é o resultado de uma longa investigação, que começou em novembro do ano passado, a partir da prisão de uma mulher que tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, com destino a Campinas, com cerca de 20 Kg de cocaína em uma mala. Durante as investigações, outras duas mulheres foram presas com maconha na bagagem.

O modus operandi se caracteriza pelo uso de mulheres jovens, recrutadas na condição de “mulas” para o transporte do entorpecente.

Como resultado da operação, obteve-se a apreensão de duas pistolas, um fuzil e 1 kg de pasta base de cocaína, além da prisão de um homem, que vai responder por tráfico de drogas e organização criminosa, as penas por estes crimes, juntas, podem ultrapassar 20 anos de prisão.

O nome da operação “Licantropia” faz alusão ao gerente de tráfico da organização criminosa, que se utilizava de codinomes como “Tubarão” e “Tigrão” para tratar com os demais integrantes. O termo escolhido para denominar a operação faz referência a uma síndrome rara em que o indivíduo acredita que tem o poder de se transformar em um animal.

