PF realiza operação contra fraudes bancárias eletrônicas em Recife/PE

Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a Operação Código de Barras, ocasião em que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, em Recife, no âmbito de investigação relativa à subtração de valores de contas bancárias.

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava mediante acesso ilícito a contas da Caixa Econômica Federal. A partir desse acesso, eram realizados saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais.

A investigação apura a ocorrência dos crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de furto qualificado pela fraude.

Fonte: Polícia Federal