PF realiza operação contra derramamento de santinhos

Boa Vista/RR – A Polícia Federal deflagrou neste domingo, 15/11, a Operação Praefectus, para desarticular um possível esquema de corrupção eleitoral envolvendo atual prefeito e candidato no município de São Luiz do Anauá/RR.

Policiais Federais cumprem um mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Zona Eleitoral de São Luiz do Anauá/RR, após representação da PF e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.

Durante uma abordagem no dia 12/11 pela PRF, um policial militar e um servidor público lotado no Hospital Francisco Ricardo de Macedo, em São Luiz, foram encontrados com mais de R$ 30 mil e anotações com indícios de serem de compra de votos. Algumas cédulas estavam juntas a diversos santinhos do atual prefeito, que é candidato à reeleição.

No dia seguinte, o inquérito policial já foi instaurado e diligências foram realizadas para levantamento de indícios de autoria e materialidade de crimes eleitorais. No dia 14/11, foi expedido o mandado de busca e apreensão para cumprimento.

Nas buscas foram encontrados mais de R$ 40 mil, além de documentação com nomes e dados de votação de eleitores, inclusive próximas aos valores apreendidos. Ao ser perguntando sobre a localização de seu telefone, o prefeito mentiu para os policiais, informando que há três dias estaria sem o a aparelho, o qual foi encontrado pelos investigadores quebrado, no lixo de seu banheiro.

Segunda ação envolvendo candidatos à prefeitura no interior:

Na data de ontem, um outro candidato a prefeito, desta vez no município de Normandia/RR, foi surpreendido pela PF com quase R$ 30 mil em espécie, sem comprovação de origem, bem como anotações com nomes possivelmente relacionados à compra de votos e indicação de doação de cestas básicas.

O candidato foi abordado pelos policiais federais ao sair de uma comunidade indígena do município.

