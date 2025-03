PF realiza operação “Carcere Effugium” no combate ao tráfico de drogas

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, deflagrou na manhã de hoje (6/3) a Operação Carcere Effugium, com o objetivo de desarticular grupo criminoso especializado no aliciamento e envio de “mulas” transportando cocaína para o exterior.

Foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão em São Paulo e Poá para coletar informações e auxiliar na desarticulação de um grupo criminoso responsável por enviar drogas especialmente para Paris, na França.

As investigações começaram em novembro de 2024, após o depoimento de uma pessoa que afirmou ter sido cooptada para o tráfico e mantida em cárcere privado, sendo forçada a preparar outras “mulas” para o transporte internacional de drogas.

A vítima, que também afirmou que seria enviada ao exterior com drogas, conseguiu fugir do local, indo imediatamente à PF, para denunciar as ações do grupo criminoso.

Fonte: Polícia Federal