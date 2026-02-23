PF realiza leilão on-line de bens apreendidos

Manaus/AM. A Polícia Federal, mediante a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), informa que, no dia 26/2, será realizado um Leilão Eletrônico, do tipo maior lance, de bens apreendidos em operações policiais.

O leilão contará com itens para arremate, como motores, embarcação tipo voadeira, automóveis e motocicletas. O evento será conduzido pela plataforma especializada Norte Leilões (www.norteleiloes.com.br), na qual os interessados podem consultar o edital completo e obter mais informações.



Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563

E-mail: [email protected]



Fonte: Polícia Federal