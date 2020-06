PF realiza incineração de mais de 5 toneladas de drogas

.

Volta Redonda/RJ – Na manhã desta quinta-feira, 25/06, no bojo das ações da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, a Polícia Federal realiza a incineração de mais de 5 toneladas de entorpecentes oriundos de diversas apreensões realizadas no Estado do Rio de Janeiro.

A ação foi realizada na CSN – Companhia Siderúrgica Nacional – e contou com o apoio operacional e logístico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A Campanha, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e prevista em lei, ocorre no período de 22 a 26 de junho, em todo território nacional. Em 1987, a Organização das Nações Unidas definiu 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas.

Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando para a manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado Democrático de Direito.

