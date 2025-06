PF realiza II Encontro Nacional de Cooperação Internacional em Fortaleza/CE

Fortaleza/CE. A Polícia Federal realiza, de 24 a 26 de junho, em Fortaleza/CE, o II Encontro Nacional de Cooperação Internacional (ENACI), promovido pela Diretoria de Cooperação Internacional (DCI) em parceria com a Superintendência Regional no estado do Ceará.

A abertura do evento ocorreu na manhã desta terça-feira (24/6) e contou com a presença de autoridades da PF, incluindo o Superintendente no Ceará, José Franco; o Diretor de Cooperação Internacional Substituto, Guilherme Vargas; o Delegado Regional Executivo, Mateus Arcas; o Delegado Regional de Polícia Judiciária, Romeu Carneiro; o Chefe do Escritório Central da INTERPOL no Brasil, Fábio Mertens; e o Agente da PF Raimundo Ângelo, homenageado por sua atuação à frente do Núcleo de Cooperação Internacional no estado ao longo de quase duas décadas.

O encontro dá continuidade à primeira edição realizada em Brasília, em 2023, e tem como objetivo consolidar diretrizes e práticas da cooperação internacional policial, com foco na atuação integrada entre a DCI e os Núcleos de Cooperação Internacional (NCIs) das superintendências regionais.

Durante a semana de trabalho, serão abordados temas como cooperação jurídica internacional, extradições, visitas de autoridades estrangeiras, representações no exterior, cerimonial, protocolo, recrutamento para postos fora do país, comunicação interna e uso de tecnologia na cooperação internacional.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

[email protected]

Fonte: Polícia Federal