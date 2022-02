PF realiza grande apreensão de cocaína em Dourados/MS

Dourados/MS – Após troca de informações entre as unidades da Polícia Federal de Ponta Porã/MS e Dourados/MS, foi realizada ação policial que resultou na apreensão de aproximadamente de 257 kg de cloridrato de cocaína em Dourados/MS.

As investigações indicavam que um caminhão, com placas do munícipio de Campo Grande/MS, estaria sendo utilizado para o transporte de drogas.

Diante disso, um bloqueio policial foi montado em Dourados/MS, com o objetivo de identificar e abordar referido veículo.

Aos policiais, o motorista informou ter carregado o veículo na cidade de Pedro Juan Cabalero/PY. Na vistoria do semirreboque, foi encontrada grande quantidade de drogas escondida em compartimento oculto.

O veículo foi conduzido a um silo de grãos da região para descarga da soja e retirada da droga, totalizando um montante aproximado de 257 kg de cloridrato, divididos em diversos tabletes.

O condutor, morador de Ponta Porã/MS, foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Aos policiais, ele informou que levaria a cocaína até o estado do Paraná.

A droga apreendida e o preso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados/MS para as providências de polícia judiciária decorrentes.

