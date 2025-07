PF realiza fiscalizações no 58° Festival de Parintins

Manaus/AM. A Polícia Federal divulgou o balanço da Operação Parintins 2025, realizada para garantir a segurança do Festival Folclórico. A ação intensificou a fiscalização em portos, aeroportos e no Bumbódromo, com foco na repressão a crimes federais e no controle de armas e passageiros.

Os resultados da operação incluem a fiscalização de 74 voos (38 comerciais e 36 particulares), com a inspeção de aproximadamente 3.825 passageiros, além do controle de armas e bagagens. No Bumbódromo, a fiscalização de segurança privada resultou na verificação de 70 vigilantes contratados para o evento. A operação também garantiu a proteção de autoridades, com a atuação do Grupo de Segurança de Dignitários da PF junto ao Ministro do Turismo e do Ministro Interino dos Povos Indígenas.

Além das ações preventivas, equipes de polícia judiciária da PF permaneceram de prontidão para atuar em eventuais ocorrências de crimes federais durante o evento.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

E-mail: [email protected]



Fonte: Polícia Federal